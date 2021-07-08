Так, Нацбанк почне штрафувати банки, фінустанови за грубу поведінку з клієнтами під час нагадувань про заборгованість. Це стосуватиметься й колекторських компаній.

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Нові етичні вимоги

Вже від липня 2021 року за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості, установи каратимуть.

Штрафи за порушення

НБУ матиме право застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав споживачів фінпослуг:

письмове застереження;

штрафні санкції – вони можуть коливатися в розмірі від 300 до 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що відомо про закон про колекторів