Українські багатії опустилися у рейтингу Forbes, росіяни теж збідніли

Видання Forbes оновило свій традиційний рейтинг мільярдерів. У 2022 році таких багатіїв стало менше. Серед причин - і війна, яку Росія розпочала проти України.

У 2022 році стало на 87 мільярдерів менше. Одразу 34 російські олігархи вилетіли з елітного клубу мільярдерів. У Forbes зазначають, що причиною цього стало вторгнення Володимира Путіна в Україну. І збідніли вони на 260 мільярдів доларів.

Водночас Російські олігархи відновлюють свої статки попри санкції через війну в Україні

Загалом тепер в списку 2668 мільярдерів. Сім з них представляють Україну. Шість з них тут були й до цього. І кожен з них у 2022 році опустився в рейтингу мільярдерів, зазнавши чималих втрат.

Найвище місце серед українців посідає Рінат Ахметов – 687-е. Його статки оцінюються в 4,2 мільярда доларів. Хоча ще у 2021 році він володів 7,6 мільярда доларів, що дозволяло перебувати на 327-у місці.

Далі в списку Віктор Пінчук – 1,9 мільярда доларів та 1579-е місце. Минулого року його оцінювали у 2,5 мільярда доларів

Вадим Новинський та Костянтин Жеваго розділили між собою 2190-е місце, мають по 1,3 мільярда доларів. Більше за цей рік втратив саме Жеваго, впавши з 2,3 мільярда доларів. Статки Новинського скоротилися лише на 100 мільйонів доларів.

Колишні власники "Приватбанку" Генадій Боголюбов та Ігор Коломойський залишилися в списку мільярдерів. Правда перший має 1,1 мільярда доларів активів та 2448-е місце в списку, хоча у 2021 році було 1,7 мільярда доларів. Щодо Коломойського, то в нього зараз лише 1 мільярд доларів (2578-е місце), а втрати склали 800 мільйонів доларів.

Між Боголюбовим та Коломойським опинився Влад Яценко. Співзасновник фінтехбанку Revolut вперше в рейтингу мільярдерів Forbes з оцінкою в 1,1 мільярда доларів. Відтак 2448 місце. Він став одним із 236 новачків.