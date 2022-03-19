Українська економіка вже витримала перший удар війни

Економіка України перший удар війни витримала. Завдяки зусиллям уряду та Нацбанку гривня тримається, її здешевлення не перевищує 10 – 15%, тобто є незначним.

Українська банківська система працює стабільно. Про це заявила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Важливо Яка в Україні ситуація з інфляцією: що дорожчає найбільше

Безготівкові розрахунки працюють

Безготівкові і карткові розрахунки функціонують нормально. Чиновниця зауважила, є поодинокі випадки, коли компанії і підприємці відмовляються приймати банківські картки. Про таке людям слід повідомляти на спеціальну гарячу лінію. Реакція буде швидкою.

Податки надходять, а пенсії виплачують

За підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень.

Тому дякуємо українському бізнесу, який сплачував податки, а деякі підприємці навіть сплачували податки за лютий авансом,

– зауважила Шуляк.

Пенсії платять вчасно і в повному обсязі, попри воєнний стан. Провели індексацію пенсій. Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. А "Укрпошта" доставила вже 73,72 % профінансованої суми.

ВВП таки впаде

Шуляк зазначила, що падіння ВВП за підсумками року уникнути не вдасться. Однак відразу після перемоги в Україні розпочнеться велика відбудова.