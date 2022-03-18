Українська економіка вижила, вже адаптувалася й почала відновлення, – Гончарук

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що фінансова система України довела свою стійкість і добре працює.

Стан української економіки

До війни Національний банк систематично проводив жорсткі "стрес-тести" для банків, моделюючи різного роду шоки на фінансовому ринку й це було не дарма, вважає Гончарук.

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Адже, коли почалась війна, не лише банки виявились до неї готові, але й ключові міжнародні інституції (МВФ, Стівовий банк, ЕБРД) – чітко дали зрозуміти, що підтримають Україну в цей складний час, пояснив експрем'єр.

Економіка також "вижила". Під впливом шоку просіла приблизно на 40% (наприклад – споживання електроенергії), але ВЖЕ адаптувалася, починає відновлюватись і демонструє стабільний позитивний тренд,

– вважає він.

Тож Гончарук вважає, що нині вкрай важливо продовжувати це відновлення, і тому розмови про посівну – це не жарт, а вкрай важлива задача. "Все це формує позитивні очікування і дуже добре для гривні. Звичайно, конкретний сценарій залежатиме від того, коли і як закінчиться війна.", – підкреслює експрем'єр.

Але вже зараз можна сказати, що гривня і вся наша система "краш-тест" вже успішно пройшла. Вона сильна, як ЗСУ, і надалі буде лише зміцнюватись, якщо не відбудеться нічого катастрофічного в військовому плані,

– резюмував Гончарук.

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