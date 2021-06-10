Українська економіка потребує вакцини, – Разумков

Дмитро Разумков заявив, що в умовах пандемії COVID-19 українська економіка потребує додаткових стимулів для розвитку. За його словами, необхідно стимулювати залучення інвестицій.

Деталі від Разумкова

Влада повинна створювати економічні важелі, які будуть впливати на розвиток українського бізнесу. Про це спікер Верховної Ради заявив під час робочого візиту у Львові

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У нас сьогодні COVID і ми багато говоримо про вакцини для здоров’я людей. Але пандемія б'є не лише по здоров'ю – вона сильно б'є і по економіці. Ми бачимо це в усіх країнах світу. Думаю, на рівні законодавчих актів та всієї влади,

– сказав політик.

Він наголосив на тому, що частка переробної галузі в промисловості має збільшуватися. За останні 10 років вона зменшилася у ВВП з 30% до 20%.

Разумков нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт щодо діяльності індустріальних парків. Цей документ може стати серйозним поштовхом для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

"Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити так, щоб у нашій державі відроджувалася промисловість, створювалися нові робочі місця. Нові робочі місця – це податки. Податки – це розвиток країни. А розвиток країни – це те, на що повинні бути направлені наші з вами спільні зусилля", – підкреслив спікер Ради.

Крім того, він зазначив, що міцна економіка сприятиме інтеграції України до ЄС: "Переробна промисловість, кінцеві товари, які будуть давати і експортний виторг країні, і демонструватимуть нашим європейським колегам позитивні речі, які є в країні".

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