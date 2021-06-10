Деталі від Разумкова

Влада повинна створювати економічні важелі, які будуть впливати на розвиток українського бізнесу. Про це спікер Верховної Ради заявив під час робочого візиту у Львові

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У нас сьогодні COVID і ми багато говоримо про вакцини для здоров’я людей. Але пандемія б'є не лише по здоров'ю – вона сильно б'є і по економіці. Ми бачимо це в усіх країнах світу. Думаю, на рівні законодавчих актів та всієї влади,

– сказав політик.

Він наголосив на тому, що частка переробної галузі в промисловості має збільшуватися. За останні 10 років вона зменшилася у ВВП з 30% до 20%.

Разумков нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт щодо діяльності індустріальних парків. Цей документ може стати серйозним поштовхом для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

"Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити так, щоб у нашій державі відроджувалася промисловість, створювалися нові робочі місця. Нові робочі місця – це податки. Податки – це розвиток країни. А розвиток країни – це те, на що повинні бути направлені наші з вами спільні зусилля", – підкреслив спікер Ради.

Крім того, він зазначив, що міцна економіка сприятиме інтеграції України до ЄС: "Переробна промисловість, кінцеві товари, які будуть давати і експортний виторг країні, і демонструватимуть нашим європейським колегам позитивні речі, які є в країні".

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