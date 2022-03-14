Скорочення економіки України

МВФ у звіті зазначив, що скорочення економіки може бути значно глибшим (від 25% до 35%), на основі даних про скорочення ВВП в режимі реального часу в таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія та Ємен. Фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2022 році.

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Оцінки фонду щодо потреб у фінансуванні України при цьому повинні розглядатися як абсолютний мінімум та як місток до моменту, коли післявоєнна комплексна оцінка дозволить оцінити справжні потреби у фінансуванні, які, ймовірно, будуть значно вищими.

Нагадаємо! Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україна втратить мінімум третину ВВП через війну. Йдеться про 500 мільярдів доларів.

Трастовий фонд МВФ

У МВФ розповіли, що вони створюють трастовий фонд, який дозволить державам спрямовувати ресурси в Україну. Однак, нині невідомо, скільки такий фонд може акумулювати грошей для потреб України.

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