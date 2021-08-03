Питання соцпакетів з накопичувальними пенсіями обговорили під час засідання профільної робочої групи.

Важливо Пенсійна реформа у 2021: чи введуть обов'язкову накопичувальну пенсію і для кого

Зараз робоча група повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

Хто претендуватиме на соцпакети з накопичувальними пенсіями

За словами Шмигаля, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на:

соціальних працівників,

вчителів,

військових.

Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути 100% для державного пенсійного накопичувального фонду. Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, 477 мільярдів гривень до 2030 року,

– підкреслив прем'єр.

Як наголосив Денис Шмигаль, серед наступних кроків Дорожньої карти розвитку системи пенсійних накопичень має стати розроблення Єдиного соціального реєстру. Планується, що він суттєво збільшить можливості соціальної підтримки українців.

Пенсійна реформа в Україні: що варто знати

Вже не перший рік в Україні говорять про запровадження пенсійної реформи. У 2017 обіцяли, що вона запрацює у 2019-му, але її запуск знов перенесли. Цього разу до 2023 року.

Пенсійна реформа передбачає 3 рівні: