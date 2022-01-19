В Україні зупиняють роботу виробники скла через ціни на газ

Одразу 3 підприємства скляної галузі в Україні були змушені припинити роботу. Сталося це через зростання цін на газ, який зумовлює до 50% собівартості скляної продукції.

Водночас інші підприємства перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей.

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До чого тут ціни на газ

Як пояснюють в асоціації виробників "Скло України", газ зумовлює до 50% собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.

Загалом на підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими та перебувають на стадії банкрутства та повного закриття.

Відтак виробники звернулися до Кабінету Міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять:

компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації,

дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.

В Україні зросли січневі тарифи на газ

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. При цьому, більшість постачальників залишили тільки річну пропозицію, вона діє до кінця квітня поточного року. Місячні тарифи, які компанії пропонують на поточний січень, зростають до 60 гривень за кубометр.

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