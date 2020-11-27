Загальний борг з виплати зарплати в Україні в жовтні 2020 року зріс на 6,5%. Так, станом на 1 листопада зарплатні борги складають 3,792 мільярда гривень.

Зокрема, у жовтні сума заборгованості із зарплати працівникам економічно активних підприємств зросла на 8,9% і на 1 листопада склала 2,526 мільярда гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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В яких областях зменшились зарплатні борги у жовтні

У Рівненській області заборгованість по зарплатах зменшилась на 12,8%;

Чернівецькій – на 9,2%;

Кіровоградській – на 8,7%;

Тернопільській – на 7,6%;

Житомирській – на 3,2%;

Дніпропетровській – на 2,1%;

Київській – на 0,8%;

Закарпатській та Одеській – на 0,6%.

В яких областях зросли зарплатні борги у жовтні

В Луганській – на 59,5%;

Волинській – на 32%;

Львівській – на 26,6%;

Івано-Франківській – на 24,3%;

Хмельницькій – на 15, 9%;

Донецькій – на 12,6%;

Херсонській – на 7,3%;

Запорізькій – на 5,1%;

Чернігівській – на 3,7%;

Черкаській – на 2,1%;

Харківській і Миколаївській – на 1,4%;

Полтавській – на 1,2%;

Сумській – на 0,8%;

Вінницькій – на 0,3%;

у Києві – на 2,6%.

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У яких галузях скоротилися зарплатні борги

У сфері мистецтва, спорту і розваг – на 77,2% (до 633 тисяч гривень);

охорони здоров'я – на 13,4% (до 43,306 мільйона гривень);

державного управління і оборони, обов'язкового соціального страхування – на 6,5% (до 5,302 мільйона гривень);

операцій з нерухомістю – на 3,6% (до 54,378 мільйона гривень);

в освіті – на 1,3% (до 15,947 мільйона гривень);

у сфері професійної, наукової і технічної діяльності – на 0,5% (до 260,016 мільйона гривень); у сфері інформації та телекомунікацій – на 0,4% (до 10,486 мільйона гривень).

У яких галузях зросли зарплатні борги