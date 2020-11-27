В Україні зросли зарплатні борги у жовтні: дані по областях і галузях
Загальний борг з виплати зарплати в Україні в жовтні 2020 року зріс на 6,5%. Так, станом на 1 листопада зарплатні борги складають 3,792 мільярда гривень.
Зокрема, у жовтні сума заборгованості із зарплати працівникам економічно активних підприємств зросла на 8,9% і на 1 листопада склала 2,526 мільярда гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
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В яких областях зменшились зарплатні борги у жовтні
- У Рівненській області заборгованість по зарплатах зменшилась на 12,8%;
- Чернівецькій – на 9,2%;
- Кіровоградській – на 8,7%;
- Тернопільській – на 7,6%;
- Житомирській – на 3,2%;
- Дніпропетровській – на 2,1%;
- Київській – на 0,8%;
- Закарпатській та Одеській – на 0,6%.
В яких областях зросли зарплатні борги у жовтні
- В Луганській – на 59,5%;
- Волинській – на 32%;
- Львівській – на 26,6%;
- Івано-Франківській – на 24,3%;
- Хмельницькій – на 15, 9%;
- Донецькій – на 12,6%;
- Херсонській – на 7,3%;
- Запорізькій – на 5,1%;
- Чернігівській – на 3,7%;
- Черкаській – на 2,1%;
- Харківській і Миколаївській – на 1,4%;
- Полтавській – на 1,2%;
- Сумській – на 0,8%;
- Вінницькій – на 0,3%;
- у Києві – на 2,6%.
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У яких галузях скоротилися зарплатні борги
- У сфері мистецтва, спорту і розваг – на 77,2% (до 633 тисяч гривень);
- охорони здоров'я – на 13,4% (до 43,306 мільйона гривень);
- державного управління і оборони, обов'язкового соціального страхування – на 6,5% (до 5,302 мільйона гривень);
- операцій з нерухомістю – на 3,6% (до 54,378 мільйона гривень);
- в освіті – на 1,3% (до 15,947 мільйона гривень);
- у сфері професійної, наукової і технічної діяльності – на 0,5% (до 260,016 мільйона гривень); у сфері інформації та телекомунікацій – на 0,4% (до 10,486 мільйона гривень).
У яких галузях зросли зарплатні борги
- У сфері будівництва – на 11,5% (до 48,376 мільйона гривень);
- в оптовій і роздрібній торгівлі – на 10,5% (до 32,232 мільйона гривень);
- надання інших видів послуг – на 10,2% (до 550 тисяч гривень);
- на підприємствах промисловості – на 8,5% (до 2,894 мільйона гривень);
- у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – на 3,3% (до 12,271 мільйона гривень);
- на підприємствах транспорту, складського господарства і кур'єрської діяльності – на 2,3% (до 323,608 мільйона гривень);
- у сільському господарстві – на 2% (до 57, 224 мільйона гривень);
- у фінансовій та страховій діяльності – на 0,3% (до 10,797 мільйона гривень).
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