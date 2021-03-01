У січні 2021 року в порівняні з аналогічним періодом минулого року середня зарплата зросла на 15%. Наразі вона складає 12 337 гривень.

Середня січнева зарплата українців у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Про це свідчать дані держстату. До теми Українці зможуть отримати фінансову допомогу на період карантину: за якої умови Найбільше у січні 2021 року у порівняні з попереднім роком отримали: люди, які працюють у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 24 095 грн (на 20,0% більше, ніж за січень 2020 року);

у галузі інформації та телекомунікацій – 21 941 грн (на 22,3% більше);

українці, які займаються професійною, науковою та технічною діяльністью – 16 602 грн (на 12,1% більше). Номінальна зарплати зменшилася: у працівників сфери тимчасового розміщування й організації харчування – 6 647 грн (на 10,1% менше, ніж за січень 2020 року);

в осіб, які працюють на будівництві – 9 238 грн (лише на 0,8% більше);

у людей, які докладають зусиль у сільському, лісовому та рибному господарстві – 9 565 грн (на 12,0% більше). Зверніть увагу! Середня зарплата українців станом на грудень 2020 року становила 14 179 гривень. Найменше отримували поштарі, найбільше – пілоти літаків.