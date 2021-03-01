В Україні зросла середня зарплата на 15%: дані Держстату
У січні 2021 року в порівняні з аналогічним періодом минулого року середня зарплата зросла на 15%. Наразі вона складає 12 337 гривень.
Джерело:Держстат
Середня січнева зарплата українців у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Про це свідчать дані держстату.
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Найбільше у січні 2021 року у порівняні з попереднім роком отримали:
- люди, які працюють у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 24 095 грн (на 20,0% більше, ніж за січень 2020 року);
- у галузі інформації та телекомунікацій – 21 941 грн (на 22,3% більше);
- українці, які займаються професійною, науковою та технічною діяльністью – 16 602 грн (на 12,1% більше).
Номінальна зарплати зменшилася:
- у працівників сфери тимчасового розміщування й організації харчування – 6 647 грн (на 10,1% менше, ніж за січень 2020 року);
- в осіб, які працюють на будівництві – 9 238 грн (лише на 0,8% більше);
- у людей, які докладають зусиль у сільському, лісовому та рибному господарстві – 9 565 грн (на 12,0% більше).
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