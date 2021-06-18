В Україні незабаром змінять тарифи на електрику: хто платитиме менше

Міністерство енергетики днями планує представити оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії. Вона передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

Про зміни тарифів на електроенергію під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення,

– зазначив Галущенко.

За його словами, така стабільність у тарифах на майбутнє дозволить побутовим споживачам запланувати та вжити заходів з енергоощадження.

Міністр уточнив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кіловатів за годину електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу.

"З 1 липня буде новий механізм, він передбачатиме диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення. Ми бачимо, що можемо захистити соціально вразливі верстви населення", – наголосив він.

Все це врахували при розробці проєкту нової постанови про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яку представлять вже наступного тижня.