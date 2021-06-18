Про зміни тарифів на електроенергію під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Українців очікують зміни тарифів на електрику

Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення,

– зазначив Галущенко.

За його словами, така стабільність у тарифах на майбутнє дозволить побутовим споживачам запланувати та вжити заходів з енергоощадження.

Міністр уточнив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кіловатів за годину електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу.

"З 1 липня буде новий механізм, він передбачатиме диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення. Ми бачимо, що можемо захистити соціально вразливі верстви населення", – наголосив він.

Все це врахували при розробці проєкту нової постанови про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яку представлять вже наступного тижня.

Зверніть увагу! 28 квітня Кабмін прийняв рішення про ще одне продовження дії єдиної фіксованої ціни на електроенергію для всього населення. До 30 червня кіловат за годину коштує 1,68 гривні.