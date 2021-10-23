В Україні змінять формат платіжок за комунальні послуги
Джерело:пресслужба Міненергетики
Платіжки за комунальні послуги вже незабаром планують змінити. В новому форматі буде інформація про споживання енергоресурсів домогосподарствами.
Верховна Рада ухвалила Закон "Про енергетичну ефективність". Відтак комунальні послуги стануть доступнішими.
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Окрім цього, документ дозволить зменшити витрати на теплопостачання. Як вважають у Міненергетики, висока ефективність допоможе зберегти гроші і скоротити споживання енергоресурсів. Відтак це допоможе запобігти кліматичним змінам.
Якими будуть платіжки
За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, новий формат платіжок міститиме детальну інформацію про:
- споживання (зокрема порівняння показників);
- доступні енергоефективні програми;
- якість послуг із постачання природного газу та електроенергії.
Для об'єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги,
– пояснила Підкоморна.
Про що ще мовиться в законі
В законі також мовиться про енергоефективність у промисловості. Згідно із документом, підприємства повинні або організовувати енергоаудит раз на 4 роки, або впровадити систему енергоменеджменту.
Окрім цього, завдяки документу запроваджується програма smart grid технологій на державному рівні. Оператори систем розподілу зможуть знизити витрати в електромережах. Водночас споживач зможе керувати своїм попитом.Відзначимо! Відповідно до закону, вперше в галузі забезпечення енергетичної ефективності введуть відповідальність за порушення законодавства.
Зміни в компослугах: головне
- Тарифи на компослуги за рік зросли на 2 мільярди.
- Водночас кількість боргів українців за "комуналку" виросла у 1,5 раза. Найбільше заборгованості – за постачання та розподіл природного газу.
- Наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на компослуги не підвищуватимуть.