В Україні змінять формат платіжок за комунальні послуги

Платіжки за комунальні послуги вже незабаром планують змінити. В новому форматі буде інформація про споживання енергоресурсів домогосподарствами.

Верховна Рада ухвалила Закон "Про енергетичну ефективність". Відтак комунальні послуги стануть доступнішими.

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Окрім цього, документ дозволить зменшити витрати на теплопостачання. Як вважають у Міненергетики, висока ефективність допоможе зберегти гроші і скоротити споживання енергоресурсів. Відтак це допоможе запобігти кліматичним змінам.

Якими будуть платіжки

За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, новий формат платіжок міститиме детальну інформацію про:

споживання (зокрема порівняння показників);

доступні енергоефективні програми;

якість послуг із постачання природного газу та електроенергії.

Для об'єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги,

– пояснила Підкоморна.

Про що ще мовиться в законі

В законі також мовиться про енергоефективність у промисловості. Згідно із документом, підприємства повинні або організовувати енергоаудит раз на 4 роки, або впровадити систему енергоменеджменту.

Окрім цього, завдяки документу запроваджується програма smart grid технологій на державному рівні. Оператори систем розподілу зможуть знизити витрати в електромережах. Водночас споживач зможе керувати своїм попитом.

Зміни в компослугах: головне

Тарифи на компослуги за рік зросли на 2 мільярди.

Водночас кількість боргів українців за "комуналку" виросла у 1,5 раза. Найбільше заборгованості – за постачання та розподіл природного газу.

Наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на компослуги не підвищуватимуть.

Відповідно до закону, вперше в галузі забезпечення енергетичної ефективності введуть відповідальність за порушення законодавства.