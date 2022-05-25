В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин

Хоч цінове регулювання обмежувало імпортерів в можливості закуповувати дороге паливо і насичувати ним український ринок, держава все ж планує повернутися до цієї практики.

Але перший заступник міністра економіки України Денис Кудін зауважив, що керівництво країни може повернутися до практики регулювання цін на паливо тоді, коли ситуація з його дефіцитом стабілізується.

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Чому Україна зняла регулювання цін на паливо

Кудін пояснив, що цінове регулювання обмежувало імпортерів у можливості закуповувати дороге паливо і насичувати ним український ринок.

Котирування в умовах дефіциту – це середня температура по лікарні. Ясно, що останні тонни можна купити тільки дорожче. Регулювання цього не давало. Те ж стосується логістики. Сьогодні, щоб забрати дефіцитні вагони або дефіцитну перевалку в порту Констанца, Гданська та інших, потрібно заплатити більше. Регулювання цього не дозволяло,

– пояснив заступник міністра.

Але уряд розглядає можливість повернутися до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть на ринок України достатню кількість нафтопродуктів для подолання дефіциту. Але на це піде певний час.

Лад постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне в Констанцу ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну. Тому, як тільки ситуація нормалізується, я думаю, що з великою ймовірністю в тій чи іншій формі цінове регулювання на ринок повернеться,

– сказав Кудін.

Разом з тим він додав, що уряд реагуватиме на дії АЗС, які продають пальне за надвисокими цінами. Згідно з оцінкою Мінекономіки, середня ціна після скасування регулювання повинна бути на рівні:

52 гривень за літр дизеля,

58 гривень – бензину.

Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством,

– сказав Кудін.

Він також розповів, що Мінекономіки вже перевірило декілька окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

Яка ситуація з пальним в країні

Кудін заявив, що місячні обсяги постачань дизельного палива в Україну перевищують споживання на 20%. За його словами, цього достатньо, щоб людина заправила близько 20 літрів. Але зізнався, що цього недостатньо для того, щоб забрати обмеження і прибрати чергу.

Причина цьому – незначні залишки. Якщо до війни в операторів ринку були запаси пального на 15 – 20 днів реалізації, то сьогодні вони становлять 3 – 4 дні. Деякі оператори взагалі працюють "з коліс".

З бензином ситуація значно гірша, ніж з дизелем

Обсяги постачання бензину не покривають поточне споживання. Збільшити цей обсяг сподіваються коштом сусідніх країн. Зокрема Польща повинна доставити в Україну 25 тисяч тонн бензину з держрезерву.

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