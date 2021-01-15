З 15 січня найбільші українські мережі АЗС збільшили ціну на А-92, А-95 і ДП. Пальне подорожчало в середньому на 20 – 30 копійок за літр.

Роздрібні оператори підвищили ціни не лише на бензини, але й на дизельне паливо. Про це свідчать дані Enkorr.

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Як змінилися ціни на паливо

Вартість А-92

Компанія SUN OIL збільшила ціну на бензин А-92 на 34 копійки за літр і тепер його вартість становить 22,62 гривні за літр. Також ціни збільшили компанії "Автотранс", "Параллель", BVS, ZOG та "Катрал". Середня вартість А-92 по Україні – 24,26 гривні за літр.

Вартість А-95

Знову ж таки, найбільше ціни підняла компанія SUN OIL. Зростання відбулося на рівні 36 копійки. У середньому за літр А-95 в Україні доведеться викласти 25,29 гривні.

Вартість ДП

Дещо виросли ціни й на дизельне паливо. Такі мережі як "Автотранс", "Параллель" та SUN OIL збільшили вартість ДП на 20 – 29 копійок за літр.



Ціни на бензин і дизельне паливо 15 січня / Фото Enkorr

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