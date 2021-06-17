В Україні збільшили максимальні граничні ціни на енергоринку

Нацкомісія у сферах енергетики та компослуг збільшила максимальні граничні ціни на гуртовому ринку електричної енергії "на добу вперед", а також на внутрішньодобовому ринку.

Тепер найвища ціна становитиме понад 2,6 тисячі гривень за мегават-годину. Відповідне рішення схвалили на засіданні комісії 16 червня.

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Ми йдемо шляхом лібералізації, щоб ринок отримував правильні цінові сигнали,

– заявив глава Нацкомісії Валерій Тарасюк.

Максимальні ціни

Для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі, тобто:

з 00:00 до 07:00,

з 23:00 до 00:00

максимальна гранична ціна становитиме 1 243,71 гривні за мегават-годину.

Для годин максимального навантаження, тобто:

з 7:00 до 23:00

максимальна ціна – 2 655,99 гривні за мегават-годину.

Дефіцит електроенергії

На початку червня в Україні утворився брак електроенергії на ринку "на добу наперед". Дефіцит ресурсів спостерігали переважно о 22:00. Це призвело до збільшення цін на 120% у порівнянні з травнем.

запрацював в Україні з 1 липня 2019 року. Згідно з ним, учасник аукціону бере участь у торгах та платить сьогодні, а електричну енергію отримує завтра. Фахівці стверджують, що

ціни на такому ринку є нижчими ніж на внутрішньодобовому ринку.

"Ринок на добу вперед"