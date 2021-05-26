В Україні збільшать допомогу при народженні дитини: уряд підтримав ініціативу

Кабінет Міністрів підтримав законодавчу ініціативу про збільшення матеріальної допомоги при народженні дитини. Відтепер на першого малюка і всіх наступних платитимуть по 50 тисяч гривень.

Таку рішення ухвалили під час засідання уряду 26 травня. Доповідачем була міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Як мовиться у пояснювальній записці, доцільність підвищення матеріальної допомоги при народженні дитини є очевидною. Адже розмір державної допомоги не переглядали аж з 2014 року, тобто вже 7 років. Водночас ціни на все суттєво зросли з того часу.

Що тепер зміниться

Документ передбачає збільшення розміру допомоги до 50 тисяч гривень. Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Водночас покриття витрат на виплату держдопомоги здійснюватиметься коштами держбюджету.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, документ передбачатиме збільшення розміру виплат у 2023 році. Зараз розмір матеріальної допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. У доларовому еквіваленті за 7 років ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.

Які ще рішення ухвалив Кабмін

Шмигаль додав, що урядовці також ухвалили низку документів, які передбачають вдосконалення системи захисту прав дитини. Вони пропонують: