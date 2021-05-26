Таку рішення ухвалили під час засідання уряду 26 травня. Доповідачем була міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Як мовиться у пояснювальній записці, доцільність підвищення матеріальної допомоги при народженні дитини є очевидною. Адже розмір державної допомоги не переглядали аж з 2014 року, тобто вже 7 років. Водночас ціни на все суттєво зросли з того часу.
Що тепер зміниться
Документ передбачає збільшення розміру допомоги до 50 тисяч гривень. Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, документ передбачатиме збільшення розміру виплат у 2023 році. Зараз розмір матеріальної допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. У доларовому еквіваленті за 7 років ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.
Які ще рішення ухвалив Кабмін
Шмигаль додав, що урядовці також ухвалили низку документів, які передбачають вдосконалення системи захисту прав дитини. Вони пропонують:
- Розмежувати функції з питань соціального захисту дітей між Нацслужбою соцзахисту, виконавчими органами місцевих рад, а також обласними державними адміністраціями.
- У кодекс адміністративних правопорушень хочуть внести нові положення, які чітко закріплять відповідальність за порушення прав дітей.
- Вдосконалити систему усиновлення дітей для забезпечення інтересів для дитини та посилення прозорості у процесі усиновлення.