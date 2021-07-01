Міністр юстиції зазначив, що наразі купувати ділянки можуть тільки українців і не більше 100 гектарів. Про це він повідомив під час пресконференції з нагоди старту ринку землі.

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Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію,

– сказав глава Мін'юсту.

Зараз етап "обмеженого ринку землі"

Денис Малюська наголосив, що широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року.

Зараз же, за його словами, настає етап "обмеженого ринку землі":

придбати землю можуть тільки фізичні особи та загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 гектарів.

Що варто знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Пресконференція з нагоди відкриття ринку землі: дивіться відео