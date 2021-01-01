Парламент ухвалив рішення щодо єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його запровадили з 1 січня 2021 року.

Щоб перейти на єдиний рахунок, українцям достатньо зробити лише 3 кроки. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Перший крок – перейти в електронний кабінет та подати "Повідомлення про використання єдиного рахунку" за формою J/F 1307001.

Другий крок – отримати квитанцію, яка свідчитиме про внесення користувача до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Третій крок – надати в банк, який обслуговує користувача, розрахункові документи. У них будуть зазначені реквізити єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

Українці, які не скористалися повідомленням за формою J/F 1307001, сплачуватимуть свої платежі на бюджетні або небюджетні рахунки.

Водночас у податковій заявили, що відмовитися від єдиного рахунку можна також з 1 січня 2021 року.