В Україні запрацював закон про "інвестиційних нянь": що чекати інвесторам

В Україні 13 лютого набрав чинності закон про "інвестиційних нянь". Парламентарі ухвалили його ще у грудні 2020 року.

Закон напередодні оприлюднили в офіційному державному виданні. А це значить, що вже на наступний день, тобто 13 лютого, він набрав чинності.

До теми Інвестори вивели з України майже пів мільярда доларів у 2020 році

Що передбачає закон

Документ гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж в регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Загальний обсяг держпідтримки для реалізації такого інвестиційного проєкту встановлюють в спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктів.

Термін реалізації інвестпроєкту зі значними інвестиціями не перевищує 5 років.

У яких сферах реалізовуватимуть проєкт

переробної промисловості;

інфраструктури;

логістики;

поводженні з побутовими відходами;

туризму;

охорони здоров'я;

освіти;

спорту.

Що відомо про ініціативу "Інвестиційна няня"? Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініціює програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну. Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 30 і більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера. Щоправда, до пандемії COVID-19 в законопроєкті прописували суму у 100 мільйонів. Та після кризи необхідну суму інвестицій знизили.

Закон чітко визначив, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, і юрособи, зареєстровані в країні-агресорі.