В Україні запрацював закон про "інвестиційних нянь": що чекати інвесторам
В Україні 13 лютого набрав чинності закон про "інвестиційних нянь". Парламентарі ухвалили його ще у грудні 2020 року.
Джерело:"Голос України"
Закон напередодні оприлюднили в офіційному державному виданні. А це значить, що вже на наступний день, тобто 13 лютого, він набрав чинності.
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Що передбачає закон
Документ гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж в регіоні, де така інвестиція буде здійснена.
Загальний обсяг держпідтримки для реалізації такого інвестиційного проєкту встановлюють в спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктів.
Термін реалізації інвестпроєкту зі значними інвестиціями не перевищує 5 років.
У яких сферах реалізовуватимуть проєкт
- переробної промисловості;
- інфраструктури;
- логістики;
- поводженні з побутовими відходами;
- туризму;
- охорони здоров'я;
- освіти;
- спорту.
Що відомо про ініціативу "Інвестиційна няня"?Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініціює програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну. Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 30 і більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера. Щоправда, до пандемії COVID-19 в законопроєкті прописували суму у 100 мільйонів. Та після кризи необхідну суму інвестицій знизили.
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