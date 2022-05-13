Під час засідання Кабінету Міністрів України вирішували, що робитимуть з цією складною ситуацією. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що держава вживає необхідні заходи й до кінця місяця в Україну має надійти 350 – 360 тонн палива, повідомляє 24 канал.

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Наявних запасів вистачить на кілька днів

За словами міністерки, майбутні запаси палива вдається забезпечити абсолютно новими шляхами. Але з тих, що залишилось на зараз, бензину є на 5 днів, а дизелю по країні – на 3 дні.

При нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають бути на 15 днів щонайменше.

Коли ми зможемо накопичити залишки операторів до 15 днів, то питання про черги на заправних станціях зніметься саме собою. У нас їх не буде, і дефіциту також не буде,

– сказала Свириденко.

План рішення на найближчий час

За словами міністерки, є алгоритм дій на найближчі тижні та місяці, щоб позбутися проблеми з дефіцитом пального.

Перше – це отримати підтримку країн Європи щодо того, аби вони гарантовано прийняли у своїх портах наші танкери, які спрямовані на український ринок.

Друге – це вилучення палива з Росії та Білорусі, яке арештоване, але його завезли до 24 лютого – дня, коли Росія повномасштабно напала на Україну.

Третє – завантажити трубопроводи нафтопродуктами з Угорщини до України дизельним пальним в обсязі щонайменше 50 тисяч тонн на місяць.

Окрім цього, Нафтогаз України буде здійснювати системні закупівлі, щоб у нас були ритмічні постачання й довгострокові контракти.

Що відомо про дефіцит пального в Україні

Брак бензину та дизелю виник у нашій державі через війну. Адже припинилось постачання з Росії, до того ж були обстріли як нафтопереробних заводів, так і баз зі зберігання. Дефіцит спонукав великі мережі АЗС ввести обмеження з продажу пального. Заправити більше дозволяють мобільні додатки.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомляв, що над вирішенням ситуації працюють, і скоро пальне вже має з'явитись. Проте, за його словами, зміняться ціни на нього. Найближчими днями пальне нібито вже має бути, і ці проблеми повинні припинитися.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн висловлював трохи іншу думку. За його словами, є попередні оцінки, що для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць. Куюн сподівається, що вже до червня 2022 року ситуація із пальним поліпшиться.

Куюн пояснював, що відбувається з паливом в Україні: дивіться відео