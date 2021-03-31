Україні вже некомфортно без грошей МВФ, – Марченко

Сергій Марченко заявив, що для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду Україна повинна працювати над енергетичними питаннями, антикорупційною політикою та судовою реформою. Міністр фінансів наголосив, що державі вже некомфортно без грошей Фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню розповів, які кроки слід зробити Україні, аби продовжити програму співпраці з МВФ.

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Що Україна має зробити для прогресу з МВФ

На порядку денному є енергетичні питання: ринки газу та електрики, далі – антикорупційна політика, судова реформа,

– зазначив Марченко.

За його словами, у компетенції Мінфіну є дискусії щодо бюджетного балансу на 2022 – 2023 роки. "МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП, ми хотіли б пом'якшити цей рух, бо щороку скорочувати дефіцит бюджету на 2% – політично складне завдання", – пояснив міністр.

Марченко уточнив, що це не про "домовилися чи ні", а про відповідальність та спроможність виконувати взяті на себе зобов'язання.

Україна змогла домовитися про те, що після зміни програми 2020 року з порядку денного пішло приблизно 6 позицій. "Ми зменшили кількість структурних маяків. Але таке буває вкрай рідко. Більш того, у нас виникає відкат із зобов'язаннями, виконаними у рамках попередніх програм", –додав Марченко.

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Які перспективи досягти згоди

Міністр вважає, що шансів досягти конструктиву було б більше, якби місія МВФ відбувалась офлайн, а не онлайн. Адже сидячи за одним столом, донести позицію легше, ніж через відеозвʼязок.

МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов'язань. За умов офлайн-місії нам було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання,

– заявив глава Мінфіну.

Перспективи впоратися без допомоги Фонду

Відповідаючи на питання, доки країна відносно комфортно почуватиметься без грошей МВФ, Марченко визнав, що гроші від МВФ передбачені бюджетом. В України немає можливості отримати ці доходи з іншого джерела.

Нам уже некомфортно. І так було ще минулого року. Кінець 2020 року був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС,

– сказав Марченко.

Та додав, що програма МВФ – базовий сценарій для України.