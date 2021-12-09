В Україні вводять накопичувальну пенсію для працівників підприємств великої приватизації

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із додаткового соціального захисту. Це стосуватиметься працівників підприємств, які підпадають під велику приватизацію.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 грудня, у четвер. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що внески становитимуть не менше, ніж 4% від зарплати.

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"Інвестор, який купує такий державний об'єкт, протягом двох років після приватизації сплачуватиме внески до недержавних пенсійних фондів для більш ніж половини працівників підприємства", – написав Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, відповідна програма стане одним із перших кроків до повноцінного впровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців.

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У Міністерстві соціальної політики повідомили, що у 2022 році планують 5 етапів підвищення пенсій.

Водночас пенсіонерам у віці 70 – 75 років, починаючи з 1 жовтня 2022 року, доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця,

З 1 грудня 2021 року відбувся перерахунок пенсії через збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та зростання мінімальної зарплати.

2 грудня Верховна Рада остаточно схвалила проєкт державного бюджету на 2022 рік. Законопроєкт, зокрема, передбачає зростання мінімальної пенсії на 80 гривень при першому перегляді.

Текст публікації з телеграму Дениса Шмигаля:

Запроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації.

Сьогодні Уряд започаткував експериментальний проєкт – програму додаткового соціального захисту працівників, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об'єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства.

Внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати. Це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців. Президент України підтримує цю ініціативу і я впевнений, що Парламент так само її підтримає.