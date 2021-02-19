В Україні встановили нульові ставки ввізного мита на низку товарів

Джерело:пресслужба Мінфіну
Парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроєкт №4410, який встановлює пільгові ставки ввізного мита на низку товарів. Згідно з документом, ставка мита на деякі категорії товарів становить 0%.
Законопроєкт вносить зміни до розділу митного тарифу щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.
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Уніфікація передбачає встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження або підвищення наявних ставок.
Документ має прискорити митне оформлення таких товарів, а також сприятиме розвитку легкої промисловості. Водночас положення законопроєкту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.Зверніть увагу! Закон набере чинності аж з 1 липня 2021 року.