В Україні встановили нульові ставки ввізного мита на низку товарів

Парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроєкт №4410, який встановлює пільгові ставки ввізного мита на низку товарів. Згідно з документом, ставка мита на деякі категорії товарів становить 0%.

Законопроєкт вносить зміни до розділу митного тарифу щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

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Уніфікація передбачає встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження або підвищення наявних ставок.

Пільгові ставки ввізного мита складатимуть:

0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки, а також на штучні волокна товарних позицій);

від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;

до 10% на товари легкої промисловості по тих товарних підкатегоріях, де такі ставки менші за 10%.

Чому це потрібно

Документ має прискорити митне оформлення таких товарів, а також сприятиме розвитку легкої промисловості. Водночас положення законопроєкту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.

Закон набере чинності аж з 1 липня 2021 року.