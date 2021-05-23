Не більше за 30 гривень: в Україні встановили максимальну вартість бензину на АЗС

Міністерство економіки спільно з "Нафтогазом" розробили та оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального. Саме від цих показників українські АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Відтак, розрахункові ціни знизили лише для бензину. Тоді як встановлена вартість для дизельного пального залишилася без змін.

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Нові ціни пального від Мінекономіки

Розрахункова ціна бензину становить тепер 24,84 гривні за літр.

Вартість дизельного пального визначена на рівні 20,89 гривні за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр.

Державне регулювання роздрібних цін на пальне

Ще з 15 травня Кабінет Міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо в Україні. Постановою уряд увів максимальну роздрібну націнку у розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1 – 2 гривні.