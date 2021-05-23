Відтак, розрахункові ціни знизили лише для бензину. Тоді як встановлена вартість для дизельного пального залишилася без змін.
Важливо Держрегулювання цін на пальне: чим це загрожує українцям та як АЗС відреагували на рішення
Нові ціни пального від Мінекономіки
- Розрахункова ціна бензину становить тепер 24,84 гривні за літр.
- Вартість дизельного пального визначена на рівні 20,89 гривні за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр.
Державне регулювання роздрібних цін на пальне
Ще з 15 травня Кабінет Міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо в Україні. Постановою уряд увів максимальну роздрібну націнку у розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.
Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1 – 2 гривні.