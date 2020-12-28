Уряд відновив чергове міністерство, ліквідоване минулого року
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відновлення Міністерства аграрної політики. Цим рішенням уряд фактично скасував своє минулорічне рішення, яким приєднав відомство до іншого – Міністерства економіки.
Таке рішення Кабінет Міністрів України схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомляє 24 канал.
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Міністр економіки Ігор Петрашко наголосив, що таке рішення фактично дає старт до створення нового Міністерства аграрної політики.
Які ще міністерства ліквідовували:
- Міністерство захисту довкілля (приєднано до Міністерства енергетики),
- Міністерство в справах ветеранів (приєднано до Міністерства окупованих територій),
- Міністерство молоді й спорту (приєднано до Міністерства культури).
До слова, потім їх усіх відновили як окремі міністерства.
У чому тут проблема?
Прийшовши до влади, команда Володимира Зеленського серйозно взялася за реорганізацію уряду. Частину міністерств ліквідували, а натомість створили абсолютно нові, як, наприклад, Міністерство цифрової трансформації.
Втім, питання викликає не сама реорганізація, а те, що було потім, адже всі ліквідовані міністерства відновили. Експерти кажуть: щоб створити нове міністерство, навіть нещодавно ліквідоване, потрібно близько 6 місяців. Тож це даремна трата часу й грошей.
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