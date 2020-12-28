Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відновлення Міністерства аграрної політики. Цим рішенням уряд фактично скасував своє минулорічне рішення, яким приєднав відомство до іншого – Міністерства економіки.

Таке рішення Кабінет Міністрів України схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомляє 24 канал.

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Міністр економіки Ігор Петрашко наголосив, що таке рішення фактично дає старт до створення нового Міністерства аграрної політики.

Які ще міністерства ліквідовували:

Міністерство захисту довкілля (приєднано до Міністерства енергетики),

Міністерство в справах ветеранів (приєднано до Міністерства окупованих територій),

Міністерство молоді й спорту (приєднано до Міністерства культури).

До слова, потім їх усіх відновили як окремі міністерства.