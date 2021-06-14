У яких сферах зросла фопономіка

За перше півріччя 2021 року 44 тисячі нових підприємців почали свою діяльність, й лише близько 12 тисяч — закрилися. Найпопулярнішими сферами були: ІТ, роздрібна торгівля, забезпечення стравами та напоями, надання інформаційних та індивідуальних послуг тощо.

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Сфери, де кількість ФОПів зросла від початку 2021 року

ІТ сфера зросла на 9%, оскільки було 15,76 тисячі ФОПів, а зараз – 188,97 тисячі.

зросла на 9%, оскільки було 15,76 тисячі ФОПів, а зараз – 188,97 тисячі. Сфера роздрібної торгівлі , де відносний ріст становить 1,6%, а кількість ФОПів – 647,72 тисячі, що на 10,15 тисячі більше, ніж було на початку 2021 року.

, де відносний ріст становить 1,6%, а кількість ФОПів – 647,72 тисячі, що на 10,15 тисячі більше, ніж було на початку 2021 року. Страви та напої – на 6%, відтак у січні в цій сфері було 58,59 тисячі бізнесів, а нині майже 62,25 тисячі.

– на 6%, відтак у січні в цій сфері було 58,59 тисячі бізнесів, а нині майже 62,25 тисячі. Інформаційні послуги – на 8% й налічує зараз 42,36 бізнесів, проти 29,08 тисячі, що були на початку 2021 року.

– на 8% й налічує зараз 42,36 бізнесів, проти 29,08 тисячі, що були на початку 2021 року. Індивідуальні послуги – на 2%, або на 1,87 тисячі компаній й нині в Україні зареєстровано понад 94,35 тисячі ФОПів.

Сфери, де найчастіше закривали бізнес від початку 2021 року:

оптова торгівля – 3,45 тисячі ФОПів,

складське господарство – 2,88 тисячі ФОПів,

надання соціальної допомоги – 946 ФОПів,

теле- та радіомовлення – 769 ФОПів,

авіаційний транспорт – 622 ФОПи.

Як зменшилась кількість ФОПів від початку 2021 року / Інфографіка Опендатабот