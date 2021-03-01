Перші ластівки іпотеки під 7%: в Україні стартувала програма "Доступного житла"

Дві сім'’ї отримали кредитні кошти в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Церемонія підписання перших договорів відбувалась під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Пощастило сім'ям Лапченко та Максимюк. Вони підписали угоди з банками на отримання кредитних коштів, які мають отримати найближчим часом.

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Хочу привітати щасливих власників квартир... Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми,

– заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Що відомо про умови держпрограми "Доступна іпотека 7%"

7 українських банків підписали угоди з Фондом розвитку підприємництва про те, що держава гарантує компенсацію з бюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

У Мінфіні планують видати кредитів на 5 мільярдів гривень. За словами очільника відомства, іпотекою під 7% зможуть скористатись 5 тисяч сімей.

Програма розрахована на українців, які потребують покращення житлових умов. Предметом іпотеки можуть бути приватний будинок або квартира. В уряді зазначають, що це може бути ринок первинного або вторинного житла, проте будинки мають бути побудовані не раніше 2018 року.

У програмі можуть взяти участь громадяни України, дохід яких за останні пів року не перевищує 10 кратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.



Інфографіка про умови програми "Доступна іпотека 7%" / Скриншот з відеотрансляції "Україна 30"