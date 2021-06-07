Згідно з даними "Оператора ринку", 5 червня дефіцит електроенергії склав 320 мегаватів. А це – 8% від попиту, який був на ринку "на добу наперед".

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Такі дефіцити електроенергії призвели до стрибка ціни: в останні дні ціна на електроенергію у вечірній час зросла до 2048 гривень за мегават на годину. Якщо порівняти ці показники з аналогічним періодом у травні, то можна побачити, що ціна збільшилася на 120%.

Що означає ринок "на добу наперед"

Це сегменти нового ринку електричної енергії в Україні, який запрацював з 1 липня 2019 року. Він передбачає, що учасник аукціону бере участь у торгах та платить сьогодні, а електричну енергію отримує завтра. Багато експертів зазначають, що ціни на внутрішньодобовому ринку завжди є вищими, аніж ціни на ринку добу наперед.

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Варто додати, що 1 червня у Міненерго відбулася нарада під керівництвом нового міністра Германа Галущенка. Після неї міністерство звернулося з листом до НКРЕКП з пропозицією ввести тимчасову заборону трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на ринок "на добу наперед".

Цікаво! Раніше із цією ініціативою виступала холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

За словами засновниці "Ліги Антитрасту" Агії Загребельської, такі ініціативи міністра Галущенка та компанії ДТЕК призведуть до зниження конкуренції та посилення ринкової влади компанії ДТЕК та інших на ринку "на добу наперед".

Ймовірна причина дефіциту електроенергії

Станом на 7 червня в Україні ввели в аварійний ремонт одразу 2 енергоблоки ТЕС. Мовиться про Запорізьку ТЕС та Курахівську ТЕС, які належать компанії ДТЕК Ахметова. Востаннє блоки ТЕС масово виводилися в аварійний ремонт у розпал лютневих морозів. Тоді така ситуація на фоні зменшення обсягу виробництва атомної генерації створила в країні енергетичну кризу.