В Україні суттєво зросли ціни на пальне: яка його вартість на АЗС

1 лютого 2021 , 13:48
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Найбільші українські мережі автозаправок з 28 січня по 1 лютого підняли ціни на бензин та дизельне пальне. В середньому вартість палива зросла на 50 копійок за літр.

Джерело: Enkorr

Вартість пального зросла від 0,2 до 1 гривні за літр. Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Як зросли ціни на пальне

Середня вартість

  • А-92 – 25,43 гривні за літр,
  • А-95 – 26,47 гривні за літр,
  • ДП – 25,86 гривні за літр.

WOG

Вартість пального в мережі АЗС WOG зросла на 50 копійок за літр:

  • А-92 – до 28,99 гривні за літр.
  • А-95 – до 29,99 гривні за літр.
  • ДП – до 28,99 гривні за літр.

Glusco

На АЗС Glusco бензини і ДП подорожчали на 40 копійок за літр:

  • А-92 – до 25,75 гривні за літр.
  • А-95 – до 27,75 гривні за літр.
  • ДП – 26,75 гривні за літр.

Shell

Shell підняла ціни приблизно на 38 копійок за літр:

  • А-92 – до 26,57 гривні за літр.
  • А-95 – до 28,24 гривні за літр.
  • ДП – до 27,32 гривні за літр.

Які ціни на інших АЗС

  • "Овіс" і ZOG підняли ціни пального на 0,94 – 1 гривню за літр.
  • "Рур Груп" – на 50 копійок за літр.
  • Найменше ціни зросли на AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Паралель", SUN OIL, Motto, Mango і "Нефтек" – на 10 – 60 копійок за літр.
Зверніть увагу! 30 січня найбільша консолідована мережа групи "Приват" підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 гривню за літр. До мережі належать "Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші АЗС.


Ціни на пальне / Фото Enkorr