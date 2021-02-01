Найбільші українські мережі автозаправок з 28 січня по 1 лютого підняли ціни на бензин та дизельне пальне. В середньому вартість палива зросла на 50 копійок за літр.

Джерело: Enkorr

Вартість пального зросла від 0,2 до 1 гривні за літр. Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Як зросли ціни на пальне

Середня вартість

А-92 – 25,43 гривні за літр,

– 25,43 гривні за літр, А-95 – 26,47 гривні за літр,

– 26,47 гривні за літр, ДП – 25,86 гривні за літр.

WOG

Вартість пального в мережі АЗС WOG зросла на 50 копійок за літр:

А-92 – до 28,99 гривні за літр.

А-95 – до 29,99 гривні за літр.

ДП – до 28,99 гривні за літр.

Glusco

На АЗС Glusco бензини і ДП подорожчали на 40 копійок за літр:

А-92 – до 25,75 гривні за літр.

А-95 – до 27,75 гривні за літр.

ДП – 26,75 гривні за літр.

Shell

Shell підняла ціни приблизно на 38 копійок за літр:

А-92 – до 26,57 гривні за літр.

А-95 – до 28,24 гривні за літр.

ДП – до 27,32 гривні за літр.

Які ціни на інших АЗС

"Овіс" і ZOG підняли ціни пального на 0,94 – 1 гривню за літр.

"Рур Груп" – на 50 копійок за літр.

Найменше ціни зросли на AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Паралель", SUN OIL, Motto, Mango і "Нефтек" – на 10 – 60 копійок за літр.

Зверніть увагу! 30 січня найбільша консолідована мережа групи "Приват" підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 гривню за літр. До мережі належать "Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші АЗС.



Ціни на пальне / Фото Enkorr