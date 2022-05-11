В Україні створять стратегічний запас пального на кілька місяців вперед: в ОП розповіли деталі

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма розповів про ситуацію з пальним в Україні та про плани влади щодо цього питання.

Під час брифінгу заступник очільника Офісу Президента повідомив, що влада створить додатковий стратегічний запас нафтопродуктів. Він додав, що його неможливо буде розбомбити та знищити, що відповідно створює умови для стабілізації ситуації та наявність сировини на найближчі місяці.

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В ОП прокоментували ситуацію з пальним в Україні

Ростислав Шурма заявив, що на сьогодні обсяги імпорту дорівнюють темпам використання пального на щоденній основі. Йдеться про бензин та дизелю. Заступник глави ОП підкреслив, обсяги імпорту збільшили у 5 разів.

Сьогодні в країну в'їжджає достатньо бензину та дизеля, щоб покривати щоденну потребу громадян,

– повідомив Шурма.

Нагадаємо, що прем'єр-міністра України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив про план подати на розгляд до Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів в Україні. Планують, що це буде діяти до закінчення війни та 6 місяців опісля.

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