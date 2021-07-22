Такі зміни анонсував колишній міністр Кабміну та співзасновник банку Monobank Дмитро Кулеба.

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Він нагадав, що з 1 серпня в Україні змінюються вимоги до фіскального чека. Тепер, якщо ви оплатите товар картою, в чек може передаватися "маска" цієї карти.

Це означає, що банки зможуть зберігати чек прямо в додатку клієнта. Так, покупці зможуть зі спокійною душею відмовлятися від паперового чека,

– пояснив Кулеба.

Однак, як зауважив ексміністр, щоб це запрацювало, банкам потрібно інтегруватися з кожним магазином окремо. Очевидно, це займе чимало часу.

"Але тут на сцену виходить наш сервіс програмних кас Checkbox. Наші касові апарати використовують уже тисячі торговців. Також його почали впроваджувати практично всі великі мережі. Ми вже на завершальній стадії інтеграції з Monobank", – додав він.

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Кулеба закликав всіх торговців встановлювати каси Checkbox. Адже це дозволить припинити видавати паперові чеки й гарантії. Також колишній міністр звернувся до українців. Він запросив зробити просту інтеграцію, щоб зберігати чеки у своєму додатку, та приготуватися до того, що "черговий папірець поступово піде в історію".