Серед бакалійних товарів з грудня 2019 року по грудень 2020 року найбільше подорожчали низка продуктів. Зокрема цукор, гречка та олія.

Відповідно на 46,2%, 34,8% та 22,2%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Зверніть увагу Як змінилися ціни на алкоголь і тютюн в Україні за рік

Подорожчання крупи

З грудня 2019 року по грудень 2020 року змінилися ціни на низку круп, зокрема:

гречана крупа подорожчала на 34,8%. У грудні в середньому по країні її продавали по 37,43 гривні за кілограм;

подорожчала на 34,8%. У грудні в середньому по країні її продавали по 37,43 гривні за кілограм; рис за цей період виріс в ціні на 4,8% – до 23,93 гривні за кілограм;

за цей період виріс в ціні на 4,8% – до 23,93 гривні за кілограм; манна крупа на 16,6% – до 15,91 гривні за кілограм;

на 16,6% – до 15,91 гривні за кілограм; ячна крупа на 13,4% – до 12,98 гривні за кілограм.

У порівнянні з груднем 2019 року з круп подешевшало лише пшоно: на 30,2% – до 17,51 гривні за кілограм.

Які ціни на хліб

Ціни на хліб у грудні 2020 року теж суттєво змінилися, наприклад:

► ціна пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку в середньому по країні становила 26,73 гривні за кілограм – на 11,8% більше;

► хліба пшеничного з борошна першого ґатунку – 21,40 гривень за кілограм – на 9,3% більше;

► хліба житнього та житньо-пшеничного — 22,07 гривень за кілограм – на 6,4% більше;

► батона — 14,75 гривні за пів кілограма – на 6,4% більше.

Як змінилась вартість інших продуктів

За вказаний період також змінилась вартість інших продуктів:

макаронні вироби з м'яких сортів пшениці подорожчали на 10,2% – до 20,17 гривні за кілограм;

з м'яких сортів пшениці подорожчали на 10,2% – до 20,17 гривні за кілограм; борошно пшеничне на 13,2% – до 12,70 гривень за кілограм;

на 13,2% – до 12,70 гривень за кілограм; цукор на 46,2% – до 20,9 гривні за кілограм;

на 46,2% – до 20,9 гривні за кілограм; соняшникова олія на 22,2% – до 42,07 гривень за літр.

Зазначимо! Споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.