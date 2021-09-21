В Україні розпочинає роботу місія МВФ: на чому вона зосередиться

В Україні 21 вересня 2021 року розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Про це у своєму фейсбуці розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Місія МВФ в Україні

Рожкова розповіла, що місія МВФ зосередиться на таких питаннях як:

незалежність НБУ,

реформи судової сфери,

зміцнення антикорупційних інституцій,

проєкт держбюджету на 2022 рік.

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Співпраця з МВФ – першочергове завдання для України

Також заступниця очільника Нацбанку відмітила, що продовження співпраці з Фондом є важливим завданням для України.

Продовження співпраці із МВФ є наразі одним із першочергових завдань української влади. Маю надію на успішні результати перемовин,

– йдеться у дописі Рожкової.

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23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. У Кабміні повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати.

За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали чудовим подарунком до Дня Незалежності.

Наразі Україна також може отримати 700 мільйонів доларів траншу. За словами Данила Гетманцева, є шанс, що це станеться вже у жовтні.