Місія МВФ в Україні

Рожкова розповіла, що місія МВФ зосередиться на таких питаннях як:

незалежність НБУ,

реформи судової сфери,

зміцнення антикорупційних інституцій,

проєкт держбюджету на 2022 рік.

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Співпраця з МВФ – першочергове завдання для України

Також заступниця очільника Нацбанку відмітила, що продовження співпраці з Фондом є важливим завданням для України.

Продовження співпраці із МВФ є наразі одним із першочергових завдань української влади. Маю надію на успішні результати перемовин,

– йдеться у дописі Рожкової.

Нагадаємо, що під час місії МВФ в Україні також розпочнеться опрацювання угоди за програмою кредитування stand-by. Про це 11 вересня стало відомо зі слів заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована. Детальніше про це, читайте тут.

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