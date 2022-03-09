В Україні російські чи білоруські рублі, надіслані з-за кордону, можна обміняти на іншу валюту

В Україні є можливість обміняти на іншу валюту російські та білоруські рублі, які отримали з-за кордону. Після цього ці кошти будуть зараховані на рахунок клієнта.

Також у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили про скасування деяких обмежень. Вони стосувались фізичних осіб.

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Тим часом у Росії – значні проблеми з іноземною валютою

Так українці, які проживають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть без обмежень знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті. Звісно, це у випадку – якщо така сума є у відділенні.

Тим часом у Росії Центробанк з 9 березня до 9 вересня обмежив видачу готівки в іноземній валюті з рахунків росіян. Можна буде зняти загалом тільки 10 тисяч доларів, решту суми – рублями. Щодо можливості придбати валюту – то її у фізичних осіб не буде взагалі.

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