В Україні російські чи білоруські рублі, надіслані з-за кордону, можна обміняти на іншу валюту
Джерело:Центр протидії дезінформації
В Україні є можливість обміняти на іншу валюту російські та білоруські рублі, які отримали з-за кордону. Після цього ці кошти будуть зараховані на рахунок клієнта.
Також у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили про скасування деяких обмежень. Вони стосувались фізичних осіб.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Тим часом у Росії – значні проблеми з іноземною валютою
Так українці, які проживають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть без обмежень знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті. Звісно, це у випадку – якщо така сума є у відділенні.
Тим часом у Росії Центробанк з 9 березня до 9 вересня обмежив видачу готівки в іноземній валюті з рахунків росіян. Можна буде зняти загалом тільки 10 тисяч доларів, решту суми – рублями. Щодо можливості придбати валюту – то її у фізичних осіб не буде взагалі.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.