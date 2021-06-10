Різкий ріст інфляції: НБУ пояснив чому темпи пришвидшились у травні 2021 року

Національний банк розповів, що рівень інфляції в Україні пришвидшився й суттєво зріс у порівнянні з квітнем поточного року. Регулятор вважає, що це пов’язано з суттєвішим подорожчанням природного газу та цін на соняшникову олію.

Рівень інфляції у травні 2021 року

У травні поточного року інфляція пришвидшилась до 9,5% рік до року, а місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Про що свідчать оприлюднені дані Держстату 9 червня, де установа порівняла, як загалом зросли ціни та тарифи за рік (з травня 2020 по травень 2021 року).

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Це (ріст інфляції – 24 канал) пов’язано передусім із високоволатильними компонентами споживчого набору, зокрема суттєвішим подорожчанням природного газу та соняшникової олії,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Прискорення базових показників інфляції

, що у квітні інфляція навпаки скоротилась на 0,1% й становила 8,4%. Як зауважував НБУ у травні уповільнення відбулось через повільне зростання цін на сирі продукти харчування. Детальніше про рівень інфляції у квітні читайте у нашому матеріалі

Базова інфляція у травні пришвидшилася до 6,9% рік до року, нагадаємо, що у квітні цього ж року вона становила 6,3% рік до року.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів прискорилося до 11,2% в річному вимірі (у квітні показник становив 10,%) в результаті світового росту цін на продовольство. Зокрема, через підвищення попиту та зростання цін на такі позиції, як: соняшникова олія та продукти її переробки, хліб, макаронні та кондитерські вироби, м’ясні продукти.

прискорилося в річному вимірі (у квітні показник становив 10,%) в результаті світового росту цін на продовольство. Зокрема, через підвищення попиту та зростання цін на такі позиції, як: соняшникова олія та продукти її переробки, хліб, макаронні та кондитерські вироби, м’ясні продукти. Підвищення вартості послуг прискорилося до 8% рік до року, у квітні показник був на рівні 7,8%. У цій категорії НБУ має на увазі: ціни у закладах, оренда житла та утримання будинку, мобільний зв'язок тощо.

прискорилося рік до року, у квітні показник був на рівні 7,8%. У цій категорії НБУ має на увазі: ціни у закладах, оренда житла та утримання будинку, мобільний зв'язок тощо. На непродовольчі товари пришвидшилось зростання цін до 1,4% рік до року. У цю категорію НБУ включає фармацевтичну продукцію, одяг, взуття, побутову техніку тощо.

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Сповільнення росту цін на сирі продукти

Нацбанк відмітив, що й надалі продовжуються знижуватись темпи зростання цін на сирі продукти харчування. У травні показник становить 7,1% рік до року, до прикладу, у квітні цього ж року він був на позначці 7,6% (скоротився на 0,5%).

Падіння цін

Відбулось здешевшання картоплі, цибулі (у двічі дешевша, ніж торік), помідорів. НБУ зазначив, що на ціни вплинуло розширення пропозиції, як на імпортну продукцію, так і на українську, а також залишки запасів торішніх урожаїв.

Також здешевшали у порівнянні з минулим роком цитрусові, а темпи зростання цін на яблука та яйця сповільнилися через вичерпання ефекту низької бази порівняння.

Здорожчення цін

Значно підвищувалися ціни у травні на м’ясо внаслідок збільшення вартості кормів. Скорочення виробництва разом із підвищенням світових цін зумовило подорожчання молока. Зросли також ціни на цукор через високі світові ціни та нижчі торішні врожаї цукрового буряку.

Паливо та адміністративні послуги

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися до 17,3% рік до року, у квітні показник становив 14,4%.

збільшилися до 17,3% рік до року, у квітні показник становив 14,4%. Зростання вартості палива прискорилось до 37,4% рік до року, що пов’язано з підвищенням світових цін на нафту та зі збереженням високого попиту з боку населення.

Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари,

– розповіли в НБУ.

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.