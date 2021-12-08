Відтак, морква коштує дорожче у два рази, цибуля – у два з половиною рази, капуста та буряки – у три рази. Відповідні дані оприлюднили на сайті аналітичної платформи.

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До слова, картоплю стала єдиним продуктом, на який ціна не зросла, а навпаки, зменшилася. Її середня гуртова вартість сьогодні на третину менша, ніж у минулому році.

Причини стрибка цін

Серед головних причин такого стрибка цін відзначали:

Скорочення посівних площ;

Несприятливі погодні умови.

При цьому площі під картоплю, яка, навпаки, була дорогою кілька років поспіль, фермери останні два роки розширювали. Тому ціни на нього і виявилися нижчими, ніж минулого року,

– пояснили аналітики.

З інших факторів, які негативно впливали на інвестиції у вирощування овочів борщового набору, слід назвати та погіршення прибутковості вирощування цих культур на тлі вибухового зростання цін на зернові й олійні культури.

Зверніть увагу! Ціни стрімко зростають не лише в Україні, але й світі. Згідно з даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у жовтні цьогоріч ціни зросли на 3,9% проти вересневого рівня й на 31,3% у порівнянні з жовтнем 2020 року.