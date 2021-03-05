В Україні продовжили терміни встановлення газових лічильників

Кінцеві терміни встановлення індивідуальних лічильників для населення, яке використовує газ для приготування їжі, продовжили до 2023 року. Верховна Рада 5 березня ухвалила відповідний законопроєкт.

Проєкт закону №4248-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" у другому читанні та в цілому підтримали 244 народних депутати.

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У пояснювальній записці йдеться про те, що метою проєкту є покращення організації роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

Що передбачає цей документ

переглядає та продовжує кінцеві терміни встановлення індивідуальних лічильників для населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для приготування їжі, до 1 січня 2023 року.

не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Які завдання має Кабмін

Раніше передбачалося, що кінцевий термін встановлення таких лічильників – 1 січня 2021 року.

Уряд протягом 3 місяців з дня набрання чинності закону має розробити та затвердити порядок компенсації понесених витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні гроші.

Люди зможуть отримати відшкодування у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників компаніями, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території.