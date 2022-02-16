В України проблеми з управлінням державним боргом, – економіст

Через проблеми з розміщенням ОВДП та дохідність євробондів Україна має ризики з виконання держборгу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів економічний аналітик Любомир Шавалюк.

Проблеми з управління держборгом

Експерт зауважує, що дохід до погашення українських єврооблігацій значно виріс внаслідок їхнього розпродажу на глобальному ринку. Тому, на його думку, у країни існують проблеми з управління держборгом.

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Дохідність євробондів

Шавалюк нагадує, що ще три місяці тому суверенні євробонди України з погашенням у 2022 році торгувалися з дохідністю близько 3%, а нині торгуються із дохідністю до погашення близько 13 – 15%.

Це суттєво ускладнює, а фактично робить неможливим вихід на зовнішні ринки із новими запозиченнями, що створює зайвий ризик виконання бюджету,

– підкреслює експерт.

Падіння у ціні ОВДП

. Євробонди – держоблігації (цінні папери), які емітовані сувереном (державою) або корпоративним емітентом в іноземній валюті (долар, євро). Строки погашення можуть бути різними, але переважно вони розміщуються на тривалий час.

За останні три місяці дохідність ОВДП до погашення зросла від двох до чотирьох відсоткових пунктів, ділиться експерт. Також він зауважує, що внаслідок аукціону 14 лютого, ОВДП впали у ціні, після того, як Мінфін продав їх на понад 13,7 мільярда гривень.

Держбюджет має проблеми не тільки зі зовнішніми позичальниками, а й узагалі з розміщенням нових ОВДП,

– підкреслює Шавалюк.

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28 грудня 2021 року, на останньому аукціоні з первинного розміщення внутрішніх держоблігацій, залучили майже 15 мільярдів гривень. Водночас з аукціонів, проведених у цьому році, сумарний обсяг залучення ледве перевищив 13 мільярдів гривень в еквіваленті. Тож експерт вважає, що якщо така ситуація збережеться надовго, то вона створюватиме ризики для виконання державного бюджету.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Джерело Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Джерело Мінфін

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