Проблеми з управління держборгом

Експерт зауважує, що дохід до погашення українських єврооблігацій значно виріс внаслідок їхнього розпродажу на глобальному ринку. Тому, на його думку, у країни існують проблеми з управління держборгом.

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Дохідність євробондів

Шавалюк нагадує, що ще три місяці тому суверенні євробонди України з погашенням у 2022 році торгувалися з дохідністю близько 3%, а нині торгуються із дохідністю до погашення близько 13 – 15%.

Це суттєво ускладнює, а фактично робить неможливим вихід на зовнішні ринки із новими запозиченнями, що створює зайвий ризик виконання бюджету,

– підкреслює експерт.

Довідка. Євробонди – держоблігації (цінні папери), які емітовані сувереном (державою) або корпоративним емітентом в іноземній валюті (долар, євро). Строки погашення можуть бути різними, але переважно вони розміщуються на тривалий час.

Падіння у ціні ОВДП

За останні три місяці дохідність ОВДП до погашення зросла від двох до чотирьох відсоткових пунктів, ділиться експерт. Також він зауважує, що внаслідок аукціону 14 лютого, ОВДП впали у ціні, після того, як Мінфін продав їх на понад 13,7 мільярда гривень.

Держбюджет має проблеми не тільки зі зовнішніми позичальниками, а й узагалі з розміщенням нових ОВДП,

– підкреслює Шавалюк.

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28 грудня 2021 року, на останньому аукціоні з первинного розміщення внутрішніх держоблігацій, залучили майже 15 мільярдів гривень. Водночас з аукціонів, проведених у цьому році, сумарний обсяг залучення ледве перевищив 13 мільярдів гривень в еквіваленті. Тож експерт вважає, що якщо така ситуація збережеться надовго, то вона створюватиме ризики для виконання державного бюджету.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Джерело Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Джерело Мінфін

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