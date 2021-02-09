В Україні прискорилася інфляція: на скільки зросли ціни
Річна інфляція в Україні прискорилася, якщо порівнювати з груднем, коли вона склала 5,0%. Зросли і споживчі ціни – на 1,3% у порівнянні з груднем на на 6,1% за рік.
Джерело:Державна служба статистика
Зауважимо, що гривня зміцнюється, а ціни в магазинах навпаки ростуть. Детальніше про це – читайте далі.
Підвищення облікової ставки є неминучим: У НБУ пояснили, на скільки вона може зрости
Продукти харчування
Загалом продукти харчування в Україні за січень подорожчали на 1,5%, а на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%:
- яйця – на 15,4%;
- овочі – на 6,5%;
- цукор – на 3,6%;
- соняшникова олія – на 2,9%.
- хліб – на 1,1%;
- риба та продукти з риби – на 0,5%;
- фрукти – на 0,5%.
- масло – на 0,4%;
- м'ясо та м'ясопродукти – на 0,1%;
Інші товари та послуги
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0% (лише ціна на природний газ знизилася на 4,5%):
- електроенергія – на 36,6%;
- каналізація – на 17,3%;
- водопостачання – на 10,9;
- гаряча вода та опалення – на 3,3%.
На предмети домашнього вжитку та побутову техніку ціни не змінилися, на одяг і взуття – знизилися на 4,0%. Водночас на охорону здоров'я зросли – на 0,4%.
Подорожчав транспорт – на 1,0%, ціни на зв'язок – на 1,0%, відпочинок та культура – на 0,6%. Освіта подорожчала на 1,2%, ресторани і готелі на 0,3%.
Поділитися новиною