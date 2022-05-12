Україні потрібно приблизно 5 – 8 мільярдів доларів допомоги на місяць, – Милованов
Євросоюз виплатить Україні другий транш макрофінансової допомоги на 600 мільйонів євро до 20 травня. Це гарні новини для нашої держави, однак розслаблятися не варто, адже в умовах війни потрібно значно більше.
Про це 24 каналу розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Усі ці гроші підуть у держбюджет.
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За словами Милованова, те, що ЄС надає таку допомогу, дуже важливо для України й допоможе в умовах війни з Росією.
Гроші, які нам потрібні, це приблизно 5 – 8 мільярдів доларів на місяць. Тут 600 мільйонів. Тобто це на 2 – 3 дні, умовно кажучи.
Як зауважив Милованов, дуже добре, що такі суми допомоги надходять Україні від одного джерела фінансування. Однак українська сторона повинна боротися, аби надалі суми були більшими й до цього долучалися також інші джерела.Довідка. Європейський Союз схвалив виділення 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Це частина пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро, прийнятого на початку 2022 року.
Нагадаємо, що згідно з дослідженням Київської школи економіки, загальні втрати економіки України через повномасштабне вторгнення Росії становлять орієнтовно 564 – 600 мільярдів доларів.
Допомога Україні в умовах війни: інші новини
- Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Ці гроші стали першою сумою, яку пообіцяли Україні після підписання ленд-лізу.
- Міністр фінансів Сергій Марченко 2 травня повідомив, що Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро. Це відбулося у рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.
- Україна у квітні отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, видатків на охорону здоров'я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.
- Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць, як міжнародну допомогу. З цієї суми приблизно 2 мільярди – від США.
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