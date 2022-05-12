Про це 24 каналу розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Усі ці гроші підуть у держбюджет.

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За словами Милованова, те, що ЄС надає таку допомогу, дуже важливо для України й допоможе в умовах війни з Росією.

Гроші, які нам потрібні, це приблизно 5 – 8 мільярдів доларів на місяць. Тут 600 мільйонів. Тобто це на 2 – 3 дні, умовно кажучи. Тимофій Милованов Президент Київської школи економіки

Як зауважив Милованов, дуже добре, що такі суми допомоги надходять Україні від одного джерела фінансування. Однак українська сторона повинна боротися, аби надалі суми були більшими й до цього долучалися також інші джерела.

Довідка. Європейський Союз схвалив виділення 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Це частина пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро, прийнятого на початку 2022 року.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Київської школи економіки, загальні втрати економіки України через повномасштабне вторгнення Росії становлять орієнтовно 564 – 600 мільярдів доларів.

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Ці гроші стали першою сумою, яку пообіцяли Україні після підписання ленд-лізу.

Міністр фінансів Сергій Марченко 2 травня повідомив, що Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро. Це відбулося у рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

Україна у квітні отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, видатків на охорону здоров'я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць, як міжнародну допомогу. З цієї суми приблизно 2 мільярди – від США.

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