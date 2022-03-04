Підприємці можуть не хвилюватися за податкові звіти зараз. Їх, а також інші документи можна буде подати впродовж 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.
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Також у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру,
– розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Інші зміни для підприємців
- звільняються від відповідальності платники у разі неможливості виконання своїх обов'язків;
- податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;
- операції з добровільної передачі коштів чи товарів на потреби армії чи тероборони не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.
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