Підприємці можуть не хвилюватися за податкові звіти зараз. Їх, а також інші документи можна буде подати впродовж 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

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Також у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру,

– розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Інші зміни для підприємців

звільняються від відповідальності платники у разі неможливості виконання своїх обов'язків;

податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;

операції з добровільної передачі коштів чи товарів на потреби армії чи тероборони не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

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